Capello: “Juventus in rimonta ‘senza’ Cristiano Ronaldo. Ma per scudetto Inter favorita. Papu Gomez? Può fare la differenza ovunque” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Fabio Capello, ex mister e ct, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport per commentare le vicende del campionato di Serie A e non solo. Juventus, Inter, Milan e tanti altri argomenti.Capello: dalla Juventus di Pirlo allo scudettocaption id="attachment 470103" align="alignnone" width="594" Capello (Getty Images)/caption"Juventus sta tornando e si candida per lo scudetto? Posso dire che la Juve sta tornando. Sta trovando un'identità. Ci sono meno problemi rispetto ad inizio stagione", ha detto Capello. "Mi sembra che la squadra abbia capito cosa chieda Pirlo. Hanno giocato le ultime gare anche senza Cristiano Ronaldo perché diciamo che era ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 11 gennaio 2021) Fabio, ex mister e ct, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport per commentare le vicende del campionato di Serie A e non solo., Milan e tanti altri argomenti.: dalladi Pirlo allocaption id="attachment 470103" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"sta tornando e si candida per lo? Posso dire che la Juve sta tornando. Sta trovando un'identità. Ci sono meno problemi rispetto ad inizio stagione", ha detto. "Mi sembra che la squadra abbia capito cosa chieda Pirlo. Hanno giocato le ultime gare anche senzaperché diciamo che era ...

juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - Radio1Rai : La #Juventus sta tornando. Anche con un #Ronaldo di fatto assente come in queste ultime due partite, sta trovando u… - ItaSportPress : Capello: 'Juventus in rimonta 'senza' Cristiano Ronaldo. Ma per scudetto Inter favorita. Papu Gomez? Può fare la di… - interclubpavia : Calcio: Capello, la Juventus è tornata - Cris69barco : RT @Giovanni1962RM: @pisto_gol @SkySport Ma Capello l’allenatore della Juventus amico di Moggi alla quale nel 2006 per lo scandalo di calci… -

Ultime Notizie dalla rete : Capello Juventus Calcio: Capello, la Juventus è tornata - Calcio Agenzia ANSA Calcio: Capello, la Juventus è tornata

"La Juventus sta tornando, sta trovando una identità e ci sono meno problemi di gioco". A Radio Anch'io lo sport, l'ex tecnico della Juve Fabio Capello certifica il ritorno nella lotta per lo scudetto ...

Il gol di Correia affonda i sogni degli azzurri

Il gioiellino portoghese decide il match a 7 minuti dalla fine con la difesa in avaria. Attacco impalpabile, Piscopo sbaglia una rete fatta ...

"La Juventus sta tornando, sta trovando una identità e ci sono meno problemi di gioco". A Radio Anch'io lo sport, l'ex tecnico della Juve Fabio Capello certifica il ritorno nella lotta per lo scudetto ...Il gioiellino portoghese decide il match a 7 minuti dalla fine con la difesa in avaria. Attacco impalpabile, Piscopo sbaglia una rete fatta ...