Calciomercato Milan, sogno in attacco per i rossoneri: piace Belotti (Di lunedì 11 gennaio 2021) La vittoria di ieri sera contro il Torino ha dimostrato ancora una volta che il Milan ha tutte le potenzialità per lottare fino in fondo per lo Scudetto. La partita contro i granata ha rappresentato inoltre anche un’occasione per parlare di possibili trattative. Per quanto riguarda il Calciomercato di gennaio le due società stanno lavorando per lo scambio Krunic-Meite, ma non è l’unico argomento affrontato. I rossoneri infatti sono alla ricerca di un attaccante di valore per l’estate e uno dei nomi più seguiti è quello di Andrea Belotti, centravanti e capitano del Toro. Per l’attacco il sogno è Belotti I prossimi mesi del Milan non saranno decisivi solo per le ambizioni della squadra, ma anche per le valutazioni riguardo alcuni giocatori. Uno su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) La vittoria di ieri sera contro il Torino ha dimostrato ancora una volta che ilha tutte le potenzialità per lottare fino in fondo per lo Scudetto. La partita contro i granata ha rappresentato inoltre anche un’occasione per parlare di possibili trattative. Per quanto riguarda ildi gennaio le due società stanno lavorando per lo scambio Krunic-Meite, ma non è l’unico argomento affrontato. Iinfatti sono alla ricerca di un attaccante di valore per l’estate e uno dei nomi più seguiti è quello di Andrea, centravanti e capitano del Toro. Per l’ilI prossimi mesi delnon saranno decisivi solo per le ambizioni della squadra, ma anche per le valutazioni riguardo alcuni giocatori. Uno su ...

MatteoPedrosi : #Meité sempre più vicino al #Milan: passi avanti importanti in giornata (da lì l’esclusione del giocatore, prima co… - MatteoPedrosi : #MilanTorino non solo sul campo, sarà anche un incontro di #calciomercato: non solo Meité. Se saltasse anche Simaka… - tuttosport : #Donnarumma, #Casillas consiglia la #Juve: 'Merita un club migliore del #Milan' ???? - sportli26181512 : La Stampa - Milan in vantaggio sul Napoli per Meité del Torino: le parti sono molto vicine: Il Milan è in vantaggio… - MilanNewsit : La Stampa - Milan in vantaggio sul Napoli per Meité del Torino: le parti sono molto vicine -