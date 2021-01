A Report emergenza Covid e gaming on line | anticipazioni dell’11 gennaio

Leggi su dire

(Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – Un nuovo lunedì in compagnia delle inchieste di Report, in onda l’11 gennaio alle 21.20 su Rai3 e su RaiPlay. Si parte con “Gli smascherati” di Rosamaria Aquino e la collaborazione di Norma Ferrara e Edoardo Garibaldi. Dall’inizio della pandemia gli appalti per l’acquisto di dispositivi di protezione sono stati affidati dal Commissario per l’emergenza coronavirus quasi sempre senza gara, anche per grandi importi. Come è andata? Parallelamente agli acquisti all’estero e in particolare dalla Cina bisognava creare una filiera nazionale di produzione, l’Italia ci è riuscita? Dalle aziende cinesi da cui sono state comprate mascherine a prezzi altissimi, alle imprese del Cura Italia, fino al maxi appalto Fca, il viaggio di Report tra mediatori diventati milionari e mascherine cinesi che l’Italia non compra più, ma ancora arrivano negli aeroporti della penisola.