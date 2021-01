"Visita di controllo. Non si sa mai". Spavento per la Ferragni dopo una caduta - (Di domenica 10 gennaio 2021) Carlo Lanna Chiara Ferragni cade durante una passeggiata. Corsa dal medico per un'ecografia lampo. L'influencer è in attesa di una bambina che dovrebbe venire alla luce il prossimo mese di febbraio È un momento molto delicato per Chiara Ferragni. La celebre influencer, moglie di Fedez e mamma del piccolo Leone, è in dolce attesa del suo secondo figlio. A fine febbraio, come lei stessa ha fatto trapelare sui social, dovrebbe mettere al mondo una splendida bambina. La felicità è immensa per i futuri genitori e anche per tutti i parenti coinvolti. Da parte di Chiara Ferragni, però, c’è molta apprensione per il suo stato di influencer in dolce attesa. Infatti la giovane sta cercando di evitare sforzi inutili e ridurre al minimo i contatti e, soprattutto, per evitare di mettere in pericolo la bambina. Ma nel corso delle ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 gennaio 2021) Carlo Lanna Chiaracade durante una passeggiata. Corsa dal medico per un'ecografia lampo. L'influencer è in attesa di una bambina che dovrebbe venire alla luce il prossimo mese di febbraio È un momento molto delicato per Chiara. La celebre influencer, moglie di Fedez e mamma del piccolo Leone, è in dolce attesa del suo secondo figlio. A fine febbraio, come lei stessa ha fatto trapelare sui social, dovrebbe mettere al mondo una splendida bambina. La felicità è immensa per i futuri genitori e anche per tutti i parenti coinvolti. Da parte di Chiara, però, c’è molta apprensione per il suo stato di influencer in dolce attesa. Infatti la giovane sta cercando di evitare sforzi inutili e ridurre al minimo i contatti e, soprattutto, per evitare di mettere in pericolo la bambina. Ma nel corso delle ...

