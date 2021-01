Ultime Notizie Roma del 10-01-2021 ore 12:10 (Di domenica 10 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio 5 regioni in zona arancione fino al 15 gennaio poi la nuova stretta del nuovo dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio la pandemia non si ferma al governo si prepara a porre nuovi limiti per fermare i contagi il governo sta pensando di introdurre un’ulteriore stretta se l’incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatterà in automatico la zona rossa nelle Ultime 24 ore quasi ventimila casi in Italia 480 decessi oltre 17 mila i guariti o di Messi più di 172000 i tamponi effettuati l’incidenza dei positivi e del 11:06 % con un10 e 9 % rispetto ai dati di venerdì l’allarme degli esperti le misure stop vengo non aiutano non c’è l’effetto sperato Intanto i vaccinati sono oltre 550.000 non si ferma la follia da Movida ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio 5 regioni in zona arancione fino al 15 gennaio poi la nuova stretta del nuovo dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio la pandemia non si ferma al governo si prepara a porre nuovi limiti per fermare i contagi il governo sta pensando di introdurre un’ulteriore stretta se l’incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatterà in automatico la zona rossa nelle24 ore quasi ventimila casi in Italia 480 decessi oltre 17 mila i guariti o di Messi più di 172000 i tamponi effettuati l’incidenza dei positivi e del 11:06 % con un10 e 9 % rispetto ai dati di venerdì l’allarme degli esperti le misure stop vengo non aiutano non c’è l’effetto sperato Intanto i vaccinati sono oltre 550.000 non si ferma la follia da Movida ...

fanpage : 'Negli ospedali italiani il #COVID non ha mai allentato la presa e nelle prossime settimane la situazione potrebbe… - fanpage : Una statistica preoccupante in California, 1 cittadino su 10 ha il #Covid - JuventusTV : Una Supercoppa Italiana Femminile da vivere tutti insieme in diretta a partire dalle ore 12! ?? ?? Pre partita con l… - ACeschia : RT @Signorasinasce: #ConteTer: due ministri a #Renzi per la pace o l'aiuto di #Berlusconi. Le ultime notizie darebbero la #Boschi alla #Dif… - corgiallorosso : LIVE Roma-Inter 0-0 – Inizia il match -