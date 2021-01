QAnon e cospiratori vari La libertà ha un limite Il corsivo di Giacalone

Leggi su formiche

(Di domenica 10 gennaio 2021) Le istituzioni statunitensi hanno retto. La prova è stata dura, ma anche superata. La partita resta aperta, ma il meccanismo che salva la democrazia dall’avere legittimamente eletto chi prova a demolirla ha funzionato. Può sembrare paradossale, ma c’è un punto su cui è bene riflettere: al presidente in carica restano ancora i suoi poteri, compresa la valigetta con i codici di lancio atomico (che non può usare a suo piacimento), ma hanno tolto Twitter. C’è un senso, in questa estrosità. Fra i problemi che questa faccenda ci lascia c’è la natura dei social, che sono sì stanze private, ma talmente affollate e influenti da non potersi ammettere che sia il loro padrone a stabilire chi ha diritto di parlare e chi no. E se questo è l’elemento oggi più appariscente, al punto che si toglie la parola all’inquilino della Casa Bianca, la faccenda più importante la si coglie se si va qualche ...