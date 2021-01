Pagelle Udinese-Napoli, Musso super, De Paul lucido. Bakayoko decisivo (Di domenica 10 gennaio 2021) Udinese Musso 6,5 uno dei migliori dell'Udinese. Prodigiosa la parata su Petagna nel primo tempo. Becao 6 controlla con attenzione. Concede poco. Bonifazi 5,5 commette il fallo da rigore su Lozano, ... Leggi su leggo (Di domenica 10 gennaio 2021)6,5 uno dei migliori dell'. Prodigiosa la parata su Petagna nel primo tempo. Becao 6 controlla con attenzione. Concede poco. Bonifazi 5,5 commette il fallo da rigore su Lozano, ...

Salvato95551627 : RT @17su24: Ramhani 5- ... Coraggio uaglio’ tieni duro, Rhamani è un altro giorno come diceva Rossella ‘O Hara e pure ropp Rhamani come di… - 17su24 : Ramhani 5- ... Coraggio uaglio’ tieni duro, Rhamani è un altro giorno come diceva Rossella ‘O Hara e pure ropp Rha… - RaffaeleDeSa : RT @RaffaeleDeSa: Amici e tifosi del #Napoli, le mie pagelle per questa partita indecente. ???? - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Le pagelle di #Udinese #Napoli: siete d'accordo con i nostri voti? - lewmilton : RT @RaffaeleDeSa: Amici e tifosi del #Napoli, le mie pagelle per questa partita indecente. ???? -