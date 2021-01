Nuovo dpcm, lunedì vertice con le regioni Speranza: stop agli spostamenti (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Governo prepara il primo provvedimento del 2021 con nuove limitazioni e una stretta - secondo le prime indiscrezioni - sulla movida, una proposta arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti e feste illegali, estendendo così il divieto di spostamento tra regioni anche nelle zone gialle, così come avvenuto dalle feste di Natale ad ora. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Governo prepara il primo provvedimento del 2021 con nuove limitazioni e una stretta - secondo le prime indiscrezioni - sulla movida, una proposta arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti e feste illegali, estendendo così il divieto di spostamento traanche nelle zone gialle, così come avvenuto dalle feste di Natale ad ora.

