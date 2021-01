Le parole di Prandelli dopo Fiorentina-Cagliari

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 10 gennaio 2021) Vincere aiuta vincere, diceva qualcuno. Avrà pensato a questo Cesarela vittoria per 1-0 contro il, la prima dallo scorso 25 ottobre. Si trattano di tre punti che danno non solo morale alla squadra ma permettono anche un balzo non poco rilevante in classifica, la quale prima vedeva i Viola a ridosso della zona retrocessione. Misterha parlato ai microfoni di Sky Sportla fine della gara del Franchi. Riportiamo l’intervista diripresa da.it. Cosa ha detto? Su Callejon In questo modulo Callejon si deve un po’ adattare ma ha dato una palla straordinaria. Le vittorie aiutano a prendere coraggio e ...