Inter, Hakimi eguaglia Maicon: statistica record per il treno nerazzurro (Di domenica 10 gennaio 2021) Achraf Hakimi mette la sua firma anche nella gara contro la Roma: gol fantastico dell’esterno marocchino che eguaglia Maicon Achraf Hakimi mette la sua firma anche nella gara contro la Roma: gol splendido dell’esterno marocchino che dalla destra si accentra e lascia partire un sinitro che si insacca sotto l’incrocio con Pau Lopez incolpevole. Hakimi raggiunge un grande della storia nerazzurra: con 6 gol in campionato, infatti, eguaglia la miglior prestazione stagionale di Maicon (2009/10). Hakimi ha ancora l’Intero girone di ritorno per fare ancora meglio. 6 – Prima di Achraf #Hakimi, l'ultimo difensore dell'Inter in grado di segnare almeno 6 gol in una singola stagione di Serie A era stato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Achrafmette la sua firma anche nella gara contro la Roma: gol fantastico dell’esterno marocchino cheAchrafmette la sua firma anche nella gara contro la Roma: gol splendido dell’esterno marocchino che dalla destra si accentra e lascia partire un sinitro che si insacca sotto l’incrocio con Pau Lopez incolpevole.raggiunge un grande della storia nerazzurra: con 6 gol in campionato, infatti,la miglior prestazione stagionale di(2009/10).ha ancora l’o girone di ritorno per fare ancora meglio. 6 – Prima di Achraf #, l'ultimo difensore dell'in grado di segnare almeno 6 gol in una singola stagione di Serie A era stato ...

Inter : ???? | AAAAAACHRAAAAAFFFFF!!! 63' - Spettacolo a Roma!!! Sinistro a giro spettacolare di #Hakimi!!! Risultato ribalt… - OptaPaolo : 6 - Prima di Achraf #Hakimi, l'ultimo difensore dell'Inter in grado di segnare almeno 6 gol in una singola stagione… - Inter : ?? | SOSTITUZIONI 82' - Ancora due cambi per il finale di gara: dentro #Gagliardini e #Kolarov, fuori #Vidal e… - terzo_joy : RT @tortodavi: 12 milioni l'anno per giocare come l'Inter di Mazzarri. Solo che Mazzarri aveva Icardi, Ricky Alvarez e Jonathan, non Lukaku… - SandroSandri14 : RT @tortodavi: 12 milioni l'anno per giocare come l'Inter di Mazzarri. Solo che Mazzarri aveva Icardi, Ricky Alvarez e Jonathan, non Lukaku… -