'Il vaccino rende liberi': l'ignobile fotomontaggio di Auschwitz del consigliere di Fratelli d'Italia (Di domenica 10 gennaio 2021) Non vogliono essere chiamati fascisti ma poi fanno di tutto per non discostarsi da certe ideologie. Un pericoloso fotomontaggio è stato pubblicato dal consigliere Comunale di Frosinone Marco Ferrara: ... Leggi su globalist (Di domenica 10 gennaio 2021) Non vogliono essere chiamati fascisti ma poi fanno di tutto per non discostarsi da certe ideologie. Un pericolosoè stato pubblicato dalComunale di Frosinone Marco Ferrara: ...

Ultime Notizie dalla rete : vaccino rende Frosinone, consigliere comunale posta foto di un campo di concentramento: «Il vaccino rende liberi», è bufera Il Messaggero Vaccino Covid: adesione al 70% dei dipendenti sistema sanitario regionale

“La quota di dipendenti del sistema sanitario pubblico del Friuli Venezia Giulia che ha aderito alla campagna vaccinale ha raggiunto il 70 per ...

Accostamento del vaccino all’Olocausto: il circolo Pd chiede le dimissioni di Ferrara

“Ignobile e offensivo quanto da lui postato su facebook con un fotomontaggio che ritrae l’ingresso del campo di concentramento di Auschwitz in cui sostituisce la macabra scritta “Il lavoro rende ...

