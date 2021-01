Il vaccino "è un'arma in più" ma serve ancora cautela, avverte Arcuri (Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - Il vaccino "è l'arma in piu' di cui disponiamo ma dobbiamo fare ancora la raccomandazione di continuare con la prudenza, la cautela, la responsabilità e la pazienza". Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario di governo per l'emergenza Covid, intervenendo a 'Mezz'ora in piu'' su Rai3. In 10 giorni sono state vaccinate in Italia 600mila persone, "continuiamo a farlo e iniziamo a vedere la fine del tunnel - ha aggiunto - Siamo in una condizione meno drammatica di 6-7 mesi fa, in cui combattevamo senza le stesse armi e senza intravedere uno spiraglio di luce". Arcuri ha aggiunto che "al crescere del numero di persone vaccinate si alzerà la barriera alla moltiplicazione dei contagi". Per fare una campagna di vaccinazione di successo servono tre cose, ha detto ... Leggi su agi (Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - Il"è l'in piu' di cui disponiamo ma dobbiamo farela raccomandazione di continuare con la prudenza, la, la responsabilità e la pazienza". Lo ha detto Domenico, commissario straordinario di governo per l'emergenza Covid, intervenendo a 'Mezz'ora in piu'' su Rai3. In 10 giorni sono state vaccinate in Italia 600mila persone, "continuiamo a farlo e iniziamo a vedere la fine del tunnel - ha aggiunto - Siamo in una condizione meno drammatica di 6-7 mesi fa, in cui combattevamo senza le stesse armi e senza intravedere uno spiraglio di luce".ha aggiunto che "al crescere del numero di persone vaccinate si alzerà la barriera alla moltiplicazione dei contagi". Per fare una campagna di vaccinazione di successo servono tre cose, ha detto ...

