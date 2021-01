Frasi dolci: ecco le migliori di oggi 10 Gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Frasi dolci – A volte sentiamo l’esigenza di mostrare con dolcezza a qualcuno di speciale quanto ci teniamo. Mostrare la nostra dolcezza a chi riteniamo speciale per noi è qualcosa di speciale. Chi riceve messaggi dolci sa apprezzare e resta lusingato dalla dolcezza che gli possiamo esprimere. ecco qui pronte per voi alcune Frasi dolce pronte per essere dedicate. Quando sentiamo il bisogno di un abbraccio, dobbiamo correre il rischio di chiederlo.(Emily Dickinson) Io sarò la nube e tu la luna. Ti coprirò con entrambe le mani, e il nostro tetto sarà il cielo.(Rabindranath Tagore) Eravamo insieme. Tutto il resto l’ho dimenticato.(Walt Whitman) C’è tutta una vita in un’ora d’amore.(Honoré de Balzac) Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso.(Pablo Neruda) Un ... Leggi su giornal (Di domenica 10 gennaio 2021)– A volte sentiamo l’esigenza di mostrare con dolcezza a qualcuno di speciale quanto ci teniamo. Mostrare la nostra dolcezza a chi riteniamo speciale per noi è qualcosa di speciale. Chi riceve messaggisa apprezzare e resta lusingato dalla dolcezza che gli possiamo esprimere.qui pronte per voi alcunedolce pronte per essere dedicate. Quando sentiamo il bisogno di un abbraccio, dobbiamo correre il rischio di chiederlo.(Emily Dickinson) Io sarò la nube e tu la luna. Ti coprirò con entrambe le mani, e il nostro tetto sarà il cielo.(Rabindranath Tagore) Eravamo insieme. Tutto il resto l’ho dimenticato.(Walt Whitman) C’è tutta una vita in un’ora d’amore.(Honoré de Balzac) Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso.(Pablo Neruda) Un ...

