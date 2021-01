È morta a 94 anni Lara Vinca Masini, nota storica dell’arte e scrittrice (Di domenica 10 gennaio 2021) Lara Vinca Masini, nota storica dell’arte, curatrice e scrittrice toscana, è morta domenica a 94 anni: la notizia è stata data dall’assessore alla Cultura di Firenze, Tommaso Sacchi. Attiva nel mondo dell’arte contemporanea a partire dagli anni Sessanta, fu direttrice Leggi su ilpost (Di domenica 10 gennaio 2021), curatrice etoscana, èdomenica a 94: la notizia è stata data dall’assessore alla Cultura di Firenze, Tommaso Sacchi. Attiva nel mondocontemporanea a partire dagliSessanta, fu direttrice

ilpost : È morta a 94 anni Lara Vinca Masini, nota storica dell’arte e scrittrice - UunistaU : @anna95859997 @RadioSavana @patriziagatto3 Risposta sbagliata. E prima che parli di ecatombe lo dico io: nessuna e… - Vpertweet : @R4geunseen Che poi ... son lucchesi. E' 30 anni che Lucca è conosciuta come città morta, che alle 7 di sera è già… - sherlockgot1 : RT @forsesioforseno: Oggi sono sette mesi che è morta la mia nonna e domani due anni che è morto il mio nonno. Per far sì che il dolore non… - shadesofamnesia : RT @forsesioforseno: Oggi sono sette mesi che è morta la mia nonna e domani due anni che è morto il mio nonno. Per far sì che il dolore non… -

Ultime Notizie dalla rete : morta anni Covid, lutto all’ospedale di Latina: l’infermiera Lorella Molinari è morta a 55 anni Fanpage.it Coco Chanel, la regina della moda moriva 50 anni fa

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Coronavirus. In Abruzzo 315 nuovi casi e tre morti

Sono 315 i nuovi positivi al Covid-19 in Abruzzo, emersi dall'analisi di 3.682 tamponi. Hanno età compresa tra 1 mese e 104 anni. Sono 67 in provincia dell'Aquila, 127 nel Chietino, 79 nel Pescarese e ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Sono 315 i nuovi positivi al Covid-19 in Abruzzo, emersi dall'analisi di 3.682 tamponi. Hanno età compresa tra 1 mese e 104 anni. Sono 67 in provincia dell'Aquila, 127 nel Chietino, 79 nel Pescarese e ...