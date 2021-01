Covid Israele | vaccinato un quinto della popolazione

(Di domenica 10 gennaio 2021) Tel Aviv, 10 gen. (Adnkronos/dpa) –hail 20%suanelle tre settimane da quando ha iniziato la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. “Abbiamo completato tre settimane di campagna ‘Return to Life’ con notizie meravigliose”, ha twittato il ministroSalute Yuli Edelstein, dicendo che 1.817 milioni dei 9,2 milioni di residenti israeliani hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech USA-tedesco. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Edelstein sono stati i primi a ricevere la seconda dose nella tarda serata di sabato all’ospedale Sheba vicino a Tel Aviv. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

