Coronavirus: Salvini, 'se Cina avesse evitato esperimenti...' (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Dalla Cina è partito incidentalmente un virus che ha devastato il mondo... e poi anche un vaccino che hanno avuto per primi. E per quattro mesi hanno taciuto". Lo dice Matteo Salvini a Mezz'ora in Più. "Se la Cina avesse evitato di fare fottutissimi esperimenti che hanno contagiato il resto del mondo, oggi staremmo parlando di un'altra storia". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Dallaè partito incidentalmente un virus che ha devastato il mondo... e poi anche un vaccino che hanno avuto per primi. E per quattro mesi hanno taciuto". Lo dice Matteoa Mezz'ora in Più. "Se ladi fare fottutissimiche hanno contagiato il resto del mondo, oggi staremmo parlando di un'altra storia".

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Dalla Cina è partito incidentalmente un virus che ha devastato il mondo... e poi anche un vaccino che hanno avuto per primi. E per quattro mesi hanno taciuto". Lo dice Mat ...

"Covid uscito dai laboratori di Wuhan" Scontro memorabile Salvini-Annunziata

Scontro durissimo a Mezz'ora in più tra il leader della Lega, Matteo Salvini , e la conduttrice della trasmissione di Rai3 Lucia ...

Scontro durissimo a Mezz'ora in più tra il leader della Lega, Matteo Salvini , e la conduttrice della trasmissione di Rai3 Lucia ...