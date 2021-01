Cavese-Palermo | vittoria sofferta ma meritata | Lucca sbaglia dal dischetto | Rauti di testa scaccia le paure

Leggi su mediagol

(Di domenica 10 gennaio 2021) "Ildomina eun rigore, poidile".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori in casa. I rosanero fanno il proprio contro il fanalino di coda del girone C della Lega Pro. La trasferta in casa dellaporta in dote tre punti in chiave classifica. Tuttavia, il blitz esterno contro la compagine guidata da Campilongo non deve certamente esaltare più del dovuto.Laha certamente addolcito il volto di una prestazione opaca, specchio fedele di vizi e virtù di questa squadra, ma allo stesso tempo "il nuovo assetto tattico voluto da Boscaglia con la rinuncia al quarto attaccante ha conferito equilibrio all’intera squadra". E anche questa ...