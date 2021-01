Calendario Serie A calcio oggi: partite 10 gennaio, tv, streaming, programma SKY e DAZN (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo gli anticipi di ieri, la Serie A di calcio è pronta a tornare oggi – 10 gennaio 2021 – in campo con la seconda delle tre parti della diciassettesima giornata della stagione 2020/2021. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Il menù odierno si aprirà alle 12.30 con il lunch “Big” match fra Roma e Inter (in diretta su DAZN), che lascerà poi spazio alle 15 a Verona-Crotone (sempre sull’OTT), Parma-Lazio (su Sky Sport) e Udinese-Napoli (su Sky Sport). Alle 18 invece scatterà Fiorentina-Cagliari (su Sky Sport), sfida che tirerà la volata a Juventus-Sassuolo (su Sky Sport), posticipo delle 20.45 . Andiamo a vedere, nel dettaglio, programma e orari delle sfide in ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo gli anticipi di ieri, laA diè pronta a tornare– 102021 – in campo con la seconda delle tre parti della diciassettesima giornata della stagione 2020/2021. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Il menù odierno si aprirà alle 12.30 con il lunch “Big” match fra Roma e Inter (in diretta su), che lascerà poi spazio alle 15 a Verona-Crotone (sempre sull’OTT), Parma-Lazio (su Sky Sport) e Udinese-Napoli (su Sky Sport). Alle 18 invece scatterà Fiorentina-Cagliari (su Sky Sport), sfida che tirerà la volata a Juventus-Sassuolo (su Sky Sport), posticipo delle 20.45 . Andiamo a vedere, nel dettaglio,e orari delle sfide in ...

MarcoLe86931402 : RT @DonDie_Sospeso: Solo stasera mi sono accorto che l'unica squadra di Serie A che si troverà per calendario a giocare due partite consecu… - T_Russo_ : RT @DonDie_Sospeso: Solo stasera mi sono accorto che l'unica squadra di Serie A che si troverà per calendario a giocare due partite consecu… - SereDello : RT @DonDie_Sospeso: Solo stasera mi sono accorto che l'unica squadra di Serie A che si troverà per calendario a giocare due partite consecu… - boysan69qo : RT @DonDie_Sospeso: Solo stasera mi sono accorto che l'unica squadra di Serie A che si troverà per calendario a giocare due partite consecu… - Damiano__89 : RT @DonDie_Sospeso: Solo stasera mi sono accorto che l'unica squadra di Serie A che si troverà per calendario a giocare due partite consecu… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie Calendario Serie A, le partite e gli orari della 17^ giornata Sky Sport Juventus-Sassuolo oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Juventus-Sassuolo: oggi, 10 gennaio 2021, è un nuovo giorno della verità in Serie A. Il posticipo fra i bianconeri e i neroverdi rivelerà un nuovo capitolo di questo campionato. Da una parte gli uomin ...

Calendario Serie A, le partite e gli orari della 17^ giornata

Si parte alle 15 di sabato con Benevento-Atalanta, alle 20:45 c'è Milan-Torino. Lunedì sera derby ligure in Spezia-Sampdoria. Dopo due turni giocati tra domenica 3 gennaio e l'Epifania, la Serie A tor ...

Juventus-Sassuolo: oggi, 10 gennaio 2021, è un nuovo giorno della verità in Serie A. Il posticipo fra i bianconeri e i neroverdi rivelerà un nuovo capitolo di questo campionato. Da una parte gli uomin ...Si parte alle 15 di sabato con Benevento-Atalanta, alle 20:45 c'è Milan-Torino. Lunedì sera derby ligure in Spezia-Sampdoria. Dopo due turni giocati tra domenica 3 gennaio e l'Epifania, la Serie A tor ...