Arrestato ladro seriale: almeno cinque furti in un anno (Di domenica 10 gennaio 2021) Anni di furti terminano con l’arresto di un 28enne, originario della Romania, considerato come un ladro ‘seriale’. Tra il 2019 ed il 2020, infatti, l’uomo è stato il responsabile di almeno cinque furti avvenuti a Sermoneta, ai danni di abitazioni, capannoni e locali tecnici. Il 28enne si era impossessato di veicoli, materiale informatico, attrezzi da lavoro e gasolio. Il 9 gennaio, M.D.G, è stato Arrestato dai Carabinieri della Locale Stazione con l’accusa di ricettazione e furto aggravato. Molta della refurtiva è stata recuperata dai Militari e riconsegnata ai proprietari, il ladro è stato tratto in arresto, dopo l’ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Latina, presso una casa circondariale. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 gennaio 2021) Anni diterminano con l’arresto di un 28enne, originario della Romania, considerato come un’. Tra il 2019 ed il 2020, infatti, l’uomo è stato il responsabile diavvenuti a Sermoneta, ai danni di abitazioni, capni e locali tecnici. Il 28enne si era impossessato di veicoli, materiale informatico, attrezzi da lavoro e gasolio. Il 9 gennaio, M.D.G, è statodai Carabinieri della Locale Stazione con l’accusa di ricettazione e furto aggravato. Molta della reva è stata recuperata dai Militari e riconsegnata ai proprietari, ilè stato tratto in arresto, dopo l’ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Latina, presso una casa circondariale. Leggi anche: ...

Corriere : Arrestato l’uomo che ha rubato il leggio di Nancy Pelosi: è un 36enne della Florida, precedenti di droga - CorriereCitta : Latina, arrestato ladro ‘seriale’: almeno cinque furti in un anno - Aprilia_News : Cinque furti in 2 anni, #arrestato ladro seriale - arcocielo : Assalto al Congresso Usa, arrestati Jake Angeli e l'uomo con il leggio di Nancy Pelosi - V94Valerio : RT @marcopalears: Adesso fateveli dare da #Trump i soldi per gli avvocati #WashingtonDCProtest #CapitolRiots -