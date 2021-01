Apice | screening di massa sulla popolazione scolastica | tutti negativi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Si è tenuta stamane, domenica 10 gennaio, in modalità drive-in, in collaborazione con il Centro Delta, la giornata dedicata allogratuito dellache rientra in presenza il giorno 11 gennaio (infanzia e prime due classi delle primarie) organizzata dal Comune di, al fine di garantire il graduale ritorno in classe in totale sicurezza ebase di dati scientifici certi, per la serenità dei cittadini e delle famiglie. Si sono sottoposti in maniera volontaria a tampone antigenico ben 352 persone, tra bambini, genitori e personale scolastico con esito negativo pergli interessati. “Siamo molto soddisfatti della partecipazione da parte delle cittadinanza e felici di poter comunicare ...