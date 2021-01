Vaccino Covid, Locatelli elenca differenze e analogie tra Moderna e Pfizer: “Entrambi sicuri”. Ecco quali sono – Video (Di sabato 9 gennaio 2021) “Entrambi i vaccini approvati in Italia, Pfizer e Moderna, sono basati sulla tecnologia Rna-messaggero. Ci sono fra i due anche alcune differenze: l’intervallo tra le due somministrazioni è di 28 giorni per Moderna anziché di 21. E per ogni flaconcino di Vaccino Moderna sono ottenibili 10 dosi, non necessita di essere diluito e si conserva a una temperatura diversa”. Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), in conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia. Locatelli ha però assicurato che il Vaccino Moderna è “sicuro”, allo stesso livello di quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) “i vaccini approvati in Italia,basati sulla tecnologia Rna-messaggero. Cifra i due anche alcune: l’intervallo tra le due somministrazioni è di 28 giorni peranziché di 21. E per ogni flaconcino diottenibili 10 dosi, non necessita di essere diluito e si conserva a una temperatura diversa”. Così Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), in conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia.ha però assicurato che ilè “sicuro”, allo stesso livello di quello ...

matteosalvinimi : Il governo dovrà spiegare in Parlamento perché il cosiddetto 'super commissario' Arcuri abbia inviato a Regione Lom… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, l’Italia supera la soglia delle 400mila vaccinazioni. Sul numero dei vaccinati testa a testa co… - SkyTG24 : 'Il #vaccino è una grande conquista della scienza di cui tutti dobbiamo beneficiare', @lapinna1 ha intervistato il… - TbZizou : RT @saveriolakadima: Non dobbiamo mai dimenticare che in Italia un tale Senatore(#Salvini), capo di un partito che ha rubato 49 milioni di… - ilfattovideo : Vaccino Covid, Locatelli elenca differenze e analogie tra Moderna e Pfizer: “Entrambi sicuri”. Ecco quali sono – Vi… -