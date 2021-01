Vaccino Covid-19, i dati aggiornati: 512.824 dosi somministrate. In testa Campania e Veneto (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 512.824 le dosi di Vaccino somministrate al momento in Italia. Questo è il dato fornito dal commissario all'emergenza, aggiornato alle 15.05. I vaccinati sono 317.753 femmine e 195.071 maschi, suddivisi tra 421.316 operatori sanitari, 58.979 unità di personale non sanitario e 32.529 ospiti di strutture residenziali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 512.824 ledial momento in Italia. Questo è il dato fornito dal commissario all'emergenza, aggiornato alle 15.05. I vaccinati sono 317.753 femmine e 195.071 maschi, suddivisi tra 421.316 operatori sanitari, 58.979 unità di personale non sanitario e 32.529 ospiti di strutture residenziali. L'articolo .

