Vaccini Covid-19 | Papa Francesco | “Eticamente tutti devono farlo”

In un'intervista rilasciata a Mediaset, Papa Francesco ha affrontato anche l'argomento vaccino contro il Coronavirus, sottolineando l'importanza di farlo: "Io credo che Eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica, perchè tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri". L'intervista integrale andrà in onda questa sera al Tg5 alle 20.40. In un colloquio col vaticanista Fabio Marchese Ragona, il Pontefice annuncia che si sottoporrà l vaccino contro il Covid-19. "La settimana prossima", spiega Papa Francesco, "Inizieremo a farlo qui in Vaticano ed io mi sono prenotato, si deve fare".

