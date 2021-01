Tv Talk, gli ospiti del 9 gennaio 2021 (Di sabato 9 gennaio 2021) Torna oggi, sabato 9 gennaio 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. Tv Talk Rai 3, ospiti 9 gennaio 2021 Nella puntata di oggi, con Monica Maggioni e Peter Gomez, due profondi conoscitori della realtà d’oltreoceano, ci si interroga su quanto avvenuto negli Stati Uniti, ripreso in diretta dalle televisioni di tutto il mondo. In Italia, intanto, scoppia il caso Sanpa, la serie tv targata Netflix sulla storia della comunità di San Patrignano: perché un racconto tv su una storia di trent’anni fa riaccende così l’opinione pubblica? Il ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 9 gennaio 2021) Torna oggi, sabato 9, alle 15:15 su Rai 3, Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,Nella puntata di oggi, con Monica Maggioni e Peter Gomez, due profondi conoscitori della realtà d’oltreoceano, ci si interroga su quanto avvenuto negli Stati Uniti, ripreso in diretta dalle televisioni di tutto il mondo. In Italia, intanto, scoppia il caso Sanpa, la serie tv targata Netflix sulla storia della comunità di San Patrignano: perché un racconto tv su una storia di trent’anni fa riaccende così l’opinione pubblica? Il ...

