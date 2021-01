Steiner su Mazepin: “Non farà di nuovo lo stesso errore” (Di sabato 9 gennaio 2021) Günther Steiner, team principal della scuderia Haas, torna a parlare del caso Mazepin. Dure e importanti le parole di Steiner sul pilota russo che correrà in Haas in questa stagione 2021 di F1. Günther Steiner e il caso Mazepin Poco dopo l’ingaggio di Mazepin nel team Haas per la stagione 2021 di F1, il russo ha scatenato varie polemiche sul web a causa di un video postato sulla sua pagina personale di Instagram. In questo video il pilota russo palpeggiava il seno di una ragazza, il video è diventato virale in poche ore, l’opinione pubblica ha condannato il russo, il quale ha rischiato di perdere il suo sedile in F1. Il team Haas ha subito condannato il comportamento di Nikita Mazepin. Questa mattina il team principal della Haas, Steiner è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Günther, team principal della scuderia Haas, torna a parlare del caso. Dure e importanti le parole disul pilota russo che correrà in Haas in questa stagione 2021 di F1. Günthere il casoPoco dopo l’ingaggio dinel team Haas per la stagione 2021 di F1, il russo ha scatenato varie polemiche sul web a causa di un video postato sulla sua pagina personale di Instagram. In questo video il pilota russo palpeggiava il seno di una ragazza, il video è diventato virale in poche ore, l’opinione pubblica ha condannato il russo, il quale ha rischiato di perdere il suo sedile in F1. Il team Haas ha subito condannato il comportamento di Nikita. Questa mattina il team principal della Haas,è ...

automotorinews : ??? '#Mazepin non la passerà liscia' ???Il manager della #Haas Gunter #Steiner è tornato a parlare del caso riguarda… - MLest_ : RT @F1Spazio: STEINER BACCHETTA MAZEPIN: 'DEVE IMPARARE DAI SUOI ERRORI. NON LA FARA' FRANCA' - F1Spazio : STEINER BACCHETTA MAZEPIN: 'DEVE IMPARARE DAI SUOI ERRORI. NON LA FARA' FRANCA' - FormulaPassion : #F1 | #Haas, #Steiner sul caso #Mazepin: “Non gli permettiamo di farla franca” - Man_Of_IKEA : RT @FormulaPassion: #F1: #Steiner non teme la gestione di #Mazepin e #Schumacher -

Ultime Notizie dalla rete : Steiner Mazepin Steiner su Mazepin: "Non farà di nuovo lo stesso errore" Metropolitan Magazine Italia Steiner su Mazepin: “Ci saranno conseguenze se accadrà di nuovo”

Il team Haas ha subito condannato il comportamento di Nikita Mazepin. Questa mattina il team principal della Haas, Steiner è tornato a parlare della vicenda specificando che la questione non è stata ...

Steiner sul caso Mazepin: “Non gli permettiamo di farla franca”

Il team principal della Haas è tornato sulla polemica che ha coinvolto il suo nuovo pilota russo, al debutto in Formula 1 ...

Il team Haas ha subito condannato il comportamento di Nikita Mazepin. Questa mattina il team principal della Haas, Steiner è tornato a parlare della vicenda specificando che la questione non è stata ...Il team principal della Haas è tornato sulla polemica che ha coinvolto il suo nuovo pilota russo, al debutto in Formula 1 ...