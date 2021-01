Sci alpino: azzurre da podio nella discesa di St.Anton, gigantisti per il riscatto ad Adelboden (Di sabato 9 gennaio 2021) Sarà un ricco sabato per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ad Adelboden si replica, con un secondo gigante dopo quello disputato ieri e vinto da Alexis Pinturault. Le donne, invece, sono impegnate in Austria a St.Anton e comincia la due giorni dedicata alla velocità, con in programma oggi una discesa libera molto ostica e che promette spettacolo. In campo maschile si svolgerà un gigante bis e la curiosità sta nel capire se Alexis Pinturault riuscirà a ripetere il capolavoro di ieri. Il francese è stato semplicemente perfetto sulla Chuenisbärgli, infliggendo distacchi davvero molto pesanti agli avversari. Una gara che può permettere poi al francese un doppio obiettivo: il primo quello di allungare in classifica generale, il secondo di diventare nuovo leader di quella di specialità. Un pettorale rosso di leader di ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Sarà un ricco sabato per la Coppa del Mondo di sci. Adsi replica, con un secondo gigante dopo quello disputato ieri e vinto da Alexis Pinturault. Le donne, invece, sono impegnate in Austria a St.e comincia la due giorni dedicata alla velocità, con in programma oggi unalibera molto ostica e che promette spettacolo. In campo maschile si svolgerà un gigante bis e la curiosità sta nel capire se Alexis Pinturault riuscirà a ripetere il capolavoro di ieri. Il francese è stato semplicemente perfetto sulla Chuenisbärgli, infliggendo distacchi davvero molto pesanti agli avversari. Una gara che può permettere poi al francese un doppio obiettivo: il primo quello di allungare in classifica generale, il secondo di diventare nuovo leader di quella di specialità. Un pettorale rosso di leader di ...

infoitsport : VIDEO - Sci alpino, Adelboden: brutta caduta per Braathen all'arrivo, esce in barella - infoitsport : Pinturault domina il Gigante di Adelboden, è lui il re del gigante - Video Sci Alpino Maschile - Sportflash24 : #Sci alpino #CoppadelMondo 2020-21/ Pinturault vince il 1° Gigante m. di #Adelboden. Ecco i verdetti delle gare dis… - Zoran_Filicic : RT @Sottosopra15: Per chi fosse appassionato di sport invernali, ecco l'intervista che abbiamo realizzato insieme a Silvano Varrettoni, naz… - zazoomblog : Sci alpino startlist Discesa St. Anton. Programma orari tv pettorali di partenza - #alpino #startlist #Discesa… -