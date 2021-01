Reggiana-Cittadella 0-1 | Proia la sblocca subito | Diretta | Formazioni ufficiali | Precedenti (Di sabato 9 gennaio 2021) Reggiana-Cittadella vale come recupero della quinta giornata. Gli emiliani provano a invertire la tendenza dopo gli ultimi risultati negativi. I veneti ritrovano Venturato in panchina. Reggiana-Cittadella Diretta Reggiana-Cittadella è… L'articolo Reggiana-Cittadella 0-1 Proia la sblocca subito Diretta Formazioni ufficiali Precedenti proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 9 gennaio 2021)vale come recupero della quinta giornata. Gli emiliani provano a invertire la tendenza dopo gli ultimi risultati negativi. I veneti ritrovano Venturato in panchina.è… L'articolo0-1laproviene da Meteoweek.com.

PEFIORENTINA : Serie B 30mins Reggiana 0 Cittadella 1 - ReggianaLIVE : Gyamfi in profondità per Lunetta, ma si alza subito la bandierina del guardalinee #REGCIT - footballdata_fi : ??@lega_b: recupero 5° giornata ??sabato 9 gennaio 2021 ??ore 14.00 ???'Città del Tricolore' - #ReggioEmilia ??@dazn.it… - ReggianaLIVE : 18' #REGCIT 0-1: Martinelli (Reggiana) viene ammonito - ReggianaLIVE : Ci prova ancora la Reggiana con il colpo di testa in tuffo di Varone sul suggerimento di Lunetta: palla che termina… -