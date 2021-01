Real Madrid, Zidane si sbilancia su Ramos: “Un altro caso CR7? Vi dico la mia” (Di domenica 10 gennaio 2021) "Al momento Sergio Ramos è qui con noi".Real Madrid, Zidane scopre le carte: “Il futuro di Modric e Ramos? Ecco la verità”Queste le dichiarazioni di Zinédine Zidane alla vigilia del match di Liga contro l'Osasuna. Parole che testimoniano il forte legame che intercorre tra il club e il calciatore che ha fatto la storia dei Blancos. Spiccano infatti, tra i tanti trofei, i cinque campionati spagnoli vinti e le quattro Champions League.Il contratto del difensore è in scadenza e crescono sempre di più, nella capitale spagnola, i timori che nel calciomercato estivo Ramos possa lasciare la squadra che l'ha visto diventare un campione. Sono tanti i club blasonati che hanno messo gli occhi sul forte centrale difensivo classe 1986, su tutti pare esserci il forte interessamento ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) "Al momento Sergioè qui con noi".scopre le carte: “Il futuro di Modric e? Ecco la verità”Queste le dichiarazioni di Zinédinealla vigilia del match di Liga contro l'Osasuna. Parole che testimoniano il forte legame che intercorre tra il club e il calciatore che ha fatto la storia dei Blancos. Spiccano infatti, tra i tanti trofei, i cinque campionati spagnoli vinti e le quattro Champions League.Il contratto del difensore è in scadenza e crescono sempre di più, nella capitale spagnola, i timori che nel calciomercato estivopossa lasciare la squadra che l'ha visto diventare un campione. Sono tanti i club blasonati che hanno messo gli occhi sul forte centrale difensivo classe 1986, su tutti pare esserci il forte interessamento ...

