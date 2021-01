Oroscopo Paolo Fox oggi Sabato 9 gennaio 2021 (Di sabato 9 gennaio 2021) Ariete Cambiamento di vibrazione. Marte (governatore dell’ascendente in Ariete) è entrato in Toro (segno di terra, pratico). Questo viaggio può essere utilizzato per operare pragmaticamente, soprattutto per risolvere questioni economiche. Inoltre, Marte piazza matematicamente Giove (pianeta di espansione) e Saturno (pianeta associato all’impegno) in transito attraverso l’Acquario (segno d’aria, fisso). Questa configurazione porta nuove informazioni per te, che scoprirai a poco a poco. Consiglio: attenzione alla caparbietà e attenzione all’uso eccessivo delle reti. Toro Venere (governante dell’ascendente in Toro) è entrata in Capricorno (segno di terra, cemento) e attiva l’area della tua carta natale associata alla vocazione e allo straniero. Questo tour può essere interessante per iniziare l’anno con rinnovata energia per dare un nuovo significato alla tua ricerca professionale e ... Leggi su aciclico (Di sabato 9 gennaio 2021) Ariete Cambiamento di vibrazione. Marte (governatore dell’ascendente in Ariete) è entrato in Toro (segno di terra, pratico). Questo viaggio può essere utilizzato per operare pragmaticamente, soprattutto per risolvere questioni economiche. Inoltre, Marte piazza matematicamente Giove (pianeta di espansione) e Saturno (pianeta associato all’impegno) in transito attraverso l’Acquario (segno d’aria, fisso). Questa configurazione porta nuove informazioni per te, che scoprirai a poco a poco. Consiglio: attenzione alla caparbietà e attenzione all’uso eccessivo delle reti. Toro Venere (governante dell’ascendente in Toro) è entrata in Capricorno (segno di terra, cemento) e attiva l’area della tua carta natale associata alla vocazione e allo straniero. Questo tour può essere interessante per iniziare l’anno con rinnovata energia per dare un nuovo significato alla tua ricerca professionale e ...

zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox oggi sabato 9 gennaio 2021 - #Oroscopo #Paolo #sabato #gennaio - occhio_notizie : Come andrà la giornata di oggi? Chiediamolo a #PaoloFox - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2021, le previsioni segno per segno - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2021: le previsioni segno per segno - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2021, le previsioni segno per segno -