Open Arms, l’udienza slitta. Salvini: “Felice di quello che ho fatto” (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA – “A processo non vanno i trafficanti ma colui che allora difese le vite, la sicurezza e i confini del paese. Ma io sono tranquillo e anzi orgoglioso di quello che ho fatto. Sono assolutamente felice di quello che ho fatto e di quello che quando gli italiani torneranno a votare tornero’ a fare”. Cosi’ Matteo Salvini a Palermo, a margine dell’udienza sul processo Open Arms. Leggi su dire (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA – “A processo non vanno i trafficanti ma colui che allora difese le vite, la sicurezza e i confini del paese. Ma io sono tranquillo e anzi orgoglioso di quello che ho fatto. Sono assolutamente felice di quello che ho fatto e di quello che quando gli italiani torneranno a votare tornero’ a fare”. Cosi’ Matteo Salvini a Palermo, a margine dell’udienza sul processo Open Arms.

