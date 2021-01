"Ma quale golpe, l'assalto negli Stati Uniti è stato una scampagnata". Cruciani scatenatissimo, si mette le corna e sbotta: ospiti sconcertati (Di sabato 9 gennaio 2021) Giuseppe Cruciani si presenta da Paolo Del Debbio con tanto di corna. Nella puntata di Dritto e Rovescio su Rete Quattro il conduttore de La Zanzara richiama il copricapo del supporter di Donald Trump entrato al Congresso. "Per me è stata una giornata folkloristica, perché poi tutto si è svolto regolarmente - ha definito l'assalto avvenuto il 6 gennaio a Washington - a parte i morti tra i manifestanti che erano disarmati (…) Per noi è inconcepibile che qualcuno entri dentro la Camera e non sia controllato, per cui qualche sospetto mi viene“. E ancora, contestato da Gaetano Pedullà: “È stata una scampagnata con qualche eccesso all'americana“. Per Cruciani il golpe organizzato dal punto di vista cinematografico dai Colonnelli di Ugo Tognazzi era una cosa più ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Giuseppesi presenta da Paolo Del Debbio con tanto di. Nella puntata di Dritto e Rovescio su Rete Quattro il conduttore de La Zanzara richiama il copricapo del supporter di Donald Trump entrato al Congresso. "Per me è stata una giornata folkloristica, perché poi tutto si è svolto regolarmente - ha definito l'avvenuto il 6 gennaio a Washington - a parte i morti tra i manifestanti che erano disarmati (…) Per noi è inconcepibile che qualcuno entri dentro la Camera e non sia controllato, per cui qualche sospetto mi viene“. E ancora, conteda Gaetano Pedullà: “È stata unacon qualche eccesso all'americana“. Perilorganizzato dal punto di vista cinematografico dai Colonnelli di Ugo Tognazzi era una cosa più ...

