Luca Argentero al Grande Fratello | ecco il VIDEO del suo provino

Leggi su giornal

(Di sabato 9 gennaio 2021)sarà questa sera ospite da Maria de Filippi per la prima puntata di C’è Posta per te. L’attore italiano è stato sulla ribalta per la magnifica serie Doc che è andata in onda in questi ultimi mesi su Rai 1. Ma un particolare non è sfuggito di certo ai più attenti. Infattiha raggiunto la sua notorietà partecipando nel 2003 all’edizione del. In quegli anni suscitò un incredibile scalpore per un rapporto molto controverso che ebbe con Marianella Bargilli. E’ arrivato terzo classificato con il 9% dei voti ed al casting era stato proposto da sua cugina, Alessia Ventura. Qui sotto potete vedere ildeldi. Giornal.it.