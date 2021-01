L'Europa corre sui vaccini anti-Covid ma arranca per prevenire contagi e morti (Di sabato 9 gennaio 2021) Negli Usa la variante americana del Covid sino al 50% più contagiosa. Oms: chi ha contratto il virus è immune per almeno 6 mesi Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 gennaio 2021) Negli Usa la variante americana delsino al 50% piùosa. Oms: chi ha contratto il virus è immune per almeno 6 mesi

Ultime Notizie dalla rete : Europa corre L'Europa corre sui vaccini anti Covid, arranca per prevenire contagi e morti TG La7 Volkswagen l’auto più venduta in Europa, bene la Golf

Variante inglese Covid, l’Oms: «In Europa situazione allarmante». Ma ci sono altri nuovi ceppi: cosa fare

La B.1.1.7 mappata in 22 Paesi europei e 43 al mondo. In rapida ascesa in UK, Danimarca e Irlanda. I vaccini la contrastano ma è una rincorsa contro il tempo. Maggiore è la diffusione e maggiori saran ...

