Le infezioni negli anziani: ecco le più comuni (Di sabato 9 gennaio 2021) I medici: “anziani a rischio, ecco le infezioni in agguato”. Secondo la Simit sono il tratto urinario e l’apparato respiratorio “La popolazione anziana ha un alto indice di fragilità ed e’ particolarmente esposta a tutti i processi infettivi, sia in comunita’ (influenza, malattie stagionali) che in Ospedale. Le infezioni piu’ comuni nell’anziano sono le infezioni del tratto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 9 gennaio 2021) I medici: “a rischio,lein agguato”. Secondo la Simit sono il tratto urinario e l’apparato respiratorio “La popolazione anziana ha un alto indice di fragilità ed e’ particolarmente esposta a tutti i processi infettivi, sia inta’ (influenza, malattie stagionali) che in Ospedale. Lepiu’nell’anziano sono ledel tratto… L'articolo Corriere Nazionale.

SaveOWorld : RT @Greenpeace_ITA: A furia di deforestare, bruciare, sfruttare, stiamo mettendo in pericolo la nostra salute oltre quella del Pianeta. L’a… - Mariari30057064 : RT @Greenpeace_ITA: A furia di deforestare, bruciare, sfruttare, stiamo mettendo in pericolo la nostra salute oltre quella del Pianeta. L’a… - habitat66_diego : RT @Greenpeace_ITA: A furia di deforestare, bruciare, sfruttare, stiamo mettendo in pericolo la nostra salute oltre quella del Pianeta. L’a… - DaniloLanzi : RT @Greenpeace_ITA: A furia di deforestare, bruciare, sfruttare, stiamo mettendo in pericolo la nostra salute oltre quella del Pianeta. L’a… - lucaxx85 : @ProcessNamed @Ruffino_Lorenzo In molte nazioni, il tasso di infezioni *trovate* nell'età 20-30 è 3x quello 65-80 (… -

Ultime Notizie dalla rete : infezioni negli Attenzione alla nutrizione durante e dopo l’infezione da Coronavirus Corriere della Sera In 24 ore 4.085 morti, negli Usa ospedali allo stremo

Il paese supera i 21,6 milioni di contagi da inizio pandemia. Fauci avverte: aumenteranno a gennaio per gli effetti delle vacanze di Natale. In alcuni Stati gli ospedali sono vicini al razionamento de ...

Istituto Spallanzani di Roma: viaggio nell'eccellenza mondiale nella lotta al coronavirus

Ricerca, esperienza, rigidi protocolli di sicurezza: ecco i fattori che rendono l’Istituto Spallanzani di Roma un alleato fondamentale contro le malattie infettive.

Il paese supera i 21,6 milioni di contagi da inizio pandemia. Fauci avverte: aumenteranno a gennaio per gli effetti delle vacanze di Natale. In alcuni Stati gli ospedali sono vicini al razionamento de ...Ricerca, esperienza, rigidi protocolli di sicurezza: ecco i fattori che rendono l’Istituto Spallanzani di Roma un alleato fondamentale contro le malattie infettive.