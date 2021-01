**Iran: Twitter rimuove post ayatollah Ali Khamenei, era critico sui vaccini** (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Twitter ha rimosso un tweet dell'ayatollah Ali Khamenei, leader supremo iraniano, che si mostrava critico verso i vaccini contro il coronavirus, mettendone in dubbio l'efficacia dei vaccini e definendo i vaccini fabbricati negli Stati Uniti e nel Regno Unito "completamente inaffidabili". Lo riferisce il New York post. "Non è improbabile che vogliano contaminare altre nazioni. Data la nostra esperienza con le scorte di sangue contaminate dall'HIV in Francia, neanche i vaccini francesi sono affidabili", aveva scritto l'ayatollah Ali Khamenei nel messaggio all'inizio di questa settimana. Twitter ha dichiarato al NYpost che il tweet violava le rigide regole dell'azienda contro la "disinformazione sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen. (Adnkronos) -ha rimosso un tweet dell'Ali, leader supremo iraniano, che si mostravaverso i vaccini contro il coronavirus, mettendone in dubbio l'efficacia dei vaccini e definendo i vaccini fabbricati negli Stati Uniti e nel Regno Unito "completamente inaffidabili". Lo riferisce il New York. "Non è improbabile che vogliano contaminare altre nazioni. Data la nostra esperienza con le scorte di sangue contaminate dall'HIV in Francia, neanche i vaccini francesi sono affidabili", aveva scritto l'Alinel messaggio all'inizio di questa settimana.ha dichiarato al NYche il tweet violava le rigide regole dell'azienda contro la "disinformazione sul ...

Ultime Notizie dalla rete : **Iran Twitter Twitter ha rimosso un tweet in cui l’ayatollah iraniano Ali Khamenei contestava l’affidabilità dei vaccini occidentali contro il coronavirus Il Post Accordo Cuba-Iran per il vaccino anti covid Soberana 2

Il Finlay Vaccine Institute di Cuba e il Pasteur dell'Iran hanno deciso di collaborare per integrare le prove cliniche del candidato vaccino anti-COVID Soberana 02. Attraverso un messaggio diffuso sul ...

Cuba-Iran: coronavirus, accordo di collaborazione su vaccino cubano Soberana 02

