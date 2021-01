Immunologa Viola: “Mi scrivono centinaia di medici, hanno dubbi sui vaccini” (Di sabato 9 gennaio 2021) “Da dicembre, quando è partita la vaccinazione anti-Covid, sto ricevendo centinaia di mail e sono tutte di medici. Mi scrivono per i loro dubbi sui vaccini e che non sono certi di vaccinarsi, mi fanno domande a proposito di loro dubbi e su come rapportarsi con i pazienti. I quesiti più frequenti sono due: gli effetti collaterali e quali categorie bisogna include ed escludere”. Queste le dichiarazioni della nota Immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola nel corso di un webinar in cui è intervenuta ancora una volta per istillare alcuni dubbi circa l’efficacia del vaccino: “Sono persone che si sono lette i trial clinici della Pfizer e argomentano molto bene ma hanno bisogno di risposte chiare perché sono quelli ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) “Da dicembre, quando è partita la vaccinazione anti-Covid, sto ricevendodi mail e sono tutte di. Miper i lorosuie che non sono certi di vaccinarsi, mi fanno domande a proposito di loroe su come rapportarsi con i pazienti. I quesiti più frequenti sono due: gli effetti collaterali e quali categorie bisogna include ed escludere”. Queste le dichiarazioni della notadell’Università di Padova Antonellanel corso di un webinar in cui è intervenuta ancora una volta per istillare alcunicirca l’efficacia del vaccino: “Sono persone che si sono lette i trial clinici della Pfizer e argomentano molto bene mabisogno di risposte chiare perché sono quelli ...

