Genoa-Bologna 2-0 | la cura Ballardini funziona

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 10 gennaio 2021) Nella sfida tutta rossoblù della 17a giornata di Serie A, ilbatte il2-0 trovando il secondo successo della gestione: 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta in 4 partite. In sostanza, lasembrare. A Marassi, ilstende ile prende un’altra importante boccata d’ossigeno (14 punti). Resta ferma a quota 17 la squadra di Mihajlovic, che non vince dal 29 novembre: zona ‘rossa’ sempre più vicina. Subito chance per Destro, ma la conclusione dell’attaccante è troppo debole (1’). Il Grifone ci prova poi con capitan Criscito (10’): Da Costa presente. Perin non trema sul tiro di Vignato (14’), al 33’ il portiere di casa si esibisce in un gran volo sulla botta di Orsolini al termine di una bella ...