Francesco Monte shock: "Ho sofferto un anno e mezzo tutti i giorni" (Di sabato 9 gennaio 2021) Francesco Monte nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin confessa cos'ha subito in un anno e mezzo. È stata una grande sofferenza Foto Facebook VerissimoFrancesco Monte si è confidato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. L'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di un periodo davvero difficile della sua vita. Un uomo fragile che lontano dai riflettori e dagli studi televisivi ha dovuto affrontare problemi enormi. Per circa un anno e mezzo ha sofferto di crisi di panico che si presentavano tutti i giorni. Non episodi sporadici ma un tormento che non l'ha lasciato vivere in pace. Gli attacchi erano fortissimi e si presentavano in ogni momento della giornata, anche mentre ...

