Euforia è il nuovo brano di Chris Nolan (Di sabato 9 gennaio 2021) Tedua, Madame, Aiello e Birthh alla corte di Chris Nolan nel singolo “Euforia”, un brano dall’atmosfera calma e soffusa Sono Tedua, Madame, Aiello e Birthh gli artisti che Chris Nolan ha chiamato alla sua corte per il suo nuovo singolo, “Euforia”, su tutte le piattaforme per Sony Music Entertainment. Un quartetto d’eccezione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), specchio della creatività della nuova… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 9 gennaio 2021) Tedua, Madame, Aiello e Birthh alla corte dinel singolo “”, undall’atmosfera calma e soffusa Sono Tedua, Madame, Aiello e Birthh gli artisti cheha chiamato alla sua corte per il suosingolo, “”, su tutte le piattaforme per Sony Music Entertainment. Un quartetto d’eccezione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), specchio della creatività della nuova… L'articolo Corriere Nazionale.

indrabbr : mi debo spammare di nuovo sono presa dall’euforia - aillann_ai : Zona gialla, i bar mettono di nuovo fuori i tavolini, euforia. Ovviamente, viene a piovere. - rosecIaire : Oscillo tra momenti di euforia per il nuovo lavoro e il trasloco a momenti di sconforto per il nuovo lavoro e per i… - LuigiF97101292 : RT @PgGrilli: È finita l’euforia del nuovo anno. Quello vecchio con tutti i suoi disastri, incombe. - mcarniglia20 : Smaltita l’euforia del nuovo anno, ci rendiamo conto che l’eurolega non torna in Italia da venti lunghissimi anni.… -