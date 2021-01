Errori nella disinfezione, l'ospedale richiama i pazienti: potreste avere l'epatite o l'Hiv" (Di sabato 9 gennaio 2021) Un ospedale di Anversa ha informato 110 pazienti di un errore nel processo di disinfezione delle apparecchiature mediche che potrebbe avergli fatto contrarre l'epatite o l'Hiv. Secondo quanto riferito ... Leggi su europa.today (Di sabato 9 gennaio 2021) Undi Anversa ha informato 110di un errore nel processo didelle apparecchiature mediche che potrebbe avergli fatto contrarre l'o l'Hiv. Secondo quanto riferito ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Sospetti trumpiani su possibile lato italiano nella presunta manipolazione. Mia posizion… - carlaruocco1 : Non sono ammessi errori ora! Abbiamo avanti un percorso pieno di insidie! Non stiamo parlando del vaccino antinflu… - alceo67 : RT @SignorErnesto: Noto fermento nella gang degli squinternati. I numeri, non mentono. Sono questi, terribili. Vacciniamo la prima colon… - matteo_rivi : @Wizard_1979 @Pattycacuz @ricpuglisi Guardi, sommessamente, gli errori nella prima fase sono tutti del Governo, cio… - iosonoFabry : Tuttavia, sempre secondo Kant, gli stoici commisero due errori: pensarono che l'uomo potesse diventare virtuoso nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Errori nella Errori nella disinfezione, l'ospedale richiama i pazienti: potreste avere l'epatite o l'Hiv EuropaToday Sofia Goggia vince la discesa di St. Anton: «Un regalo a papà». Ottimo quinto posto di Laura Pirovano

Per l’azzurra in Austria è il nono successo in Coppa del Mondo, ottenuto dominando davanti a Tamara Tippler e a Breezy Johnson. Laura Pirovano ottima quinta ...

Botta un fuoriclasse da tutelare, capito arbitri? Lescano, attaccante vecchia maniera, Nobile Numero Uno

NOBILE 8 Chiamato in causa due volte, ma che paratone! Nel primo tempo vola a respingere il tiro di Guidetti praticamente a botta sicura, sulla linea, raccogliendo la palla mentre cadeva. Nella ripres ...

Per l’azzurra in Austria è il nono successo in Coppa del Mondo, ottenuto dominando davanti a Tamara Tippler e a Breezy Johnson. Laura Pirovano ottima quinta ...NOBILE 8 Chiamato in causa due volte, ma che paratone! Nel primo tempo vola a respingere il tiro di Guidetti praticamente a botta sicura, sulla linea, raccogliendo la palla mentre cadeva. Nella ripres ...