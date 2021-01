Carima e Antonella Elia insieme: la tiktoker varcherà la porta rossa? (Di sabato 9 gennaio 2021) La foto che ritrae Carima e Antonella insieme è apparsa sul social dell’opinionista del GF Vip La tiktoker Carima diventata famosissima sui social con un vero e proprio tormentone dal titolo Emily è apparsa in foto con l’opinionista del Grande Fratello Vip. Infatti Antonella Elia ha pubblicato su Instagram una foto che le ritrae insieme. Chissà se la blogger romana varcherà la porta rossa nei prossimi giorni. Ci sarebbero tantissimi motivi per i quali Carima potrebbe entrare nella casa di Cinecittà. Uno, tra questi, il fatto che i gieffini vip la citano spesso, usando il suo tormentone, ovvero “Anna, Giorgia, Emily: ta piji nder c**o, amica mia!”. Loro però sintetizzano usando Emily ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 gennaio 2021) La foto che ritraeè apparsa sul social dell’opinionista del GF Vip Ladiventata famosissima sui social con un vero e proprio tormentone dal titolo Emily è apparsa in foto con l’opinionista del Grande Fratello Vip. Infattiha pubblicato su Instagram una foto che le ritrae. Chissà se la blogger romanalanei prossimi giorni. Ci sarebbero tantissimi motivi per i qualipotrebbe entrare nella casa di Cinecittà. Uno, tra questi, il fatto che i gieffini vip la citano spesso, usando il suo tormentone, ovvero “Anna, Giorgia, Emily: ta piji nder c**o, amica mia!”. Loro però sintetizzano usando Emily ...

CouchPotato7 : Comunque siete talmente accecati dall'odio che avete per Samantha da non rendervi conto che Antonella sta diventand… - CouchPotato7 : @Anto94282278 Si ma non è su carima che ho da dire anche perché carima puo sembrare pazza ecc ma è molto sveglia e… - CouchPotato7 : @polemicamasimpi Per giustificarsi quando in realtà questa cosa del peso ti pare che l'ha detta pensando a carima?… - CouchPotato7 : @NAngel55b Dopo la figura che ha fatto antonella sicuro cerca di riscattarsi con carima (che ha i suoi giusti motiv… - CouchPotato7 : Secondo me il discorso di Carima lo scriverà Antonella.. SICURO. #gfvip #tzvip -