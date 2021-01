Benevento | il maltempo fa danni | allagamenti in diverse zone

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’intensa pioggia degli ultimi giorni ha causato numerosie smottamenti nel capoluogo e nelle contrade che hanno tenuto impegnati duramente i vigili del fuoco. Situazione di particolare interesse in via Madonna della Salute e a Motta Valle, come si evince dalle foto scattate sul posto. Fortunatamente non si segnalano conseguenze per le persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.