11 gennaio, da lunedì 5 regioni in zona arancione e le altre in zona gialla (Di sabato 9 gennaio 2021) Passate le feste natalizie e di capodanno, da lunedì 11 gennaio l’Italia verrà nuovamente divisa in zone colorate. Questo almeno per un primo periodo che durerà fino al giorno 15 dello stesso mese. Tuttavia la nota positiva riguarda i colori stessi. Infatti solo 5 regioni saranno ufficialmente arancioni, mentre il resto del paese interamente giallo. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Passate le feste natalizie e di capodanno, da11l’Italia verrà nuovamente divisa in zone colorate. Questo almeno per un primo periodo che durerà fino al giorno 15 dello stesso mese. Tuttavia la nota positiva riguarda i colori stessi. Infatti solo 5saranno ufficialmente arancioni, mentre il resto del paese interamente giallo. L'articolo

Corriere : ?? Da lunedì 11 gennaio Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno in zona arancione, mentre le… - Alberto_Cirio : Ho appena parlato con il ministro Speranza: il Piemonte da lunedì 11 gennaio continuerà ad essere in zona gialla, a… - sbonaccini : ??#Coronavirus, 5.400 PERSONE VACCINATE in Emilia-Romagna. Da lunedì 4 gennaio campagna a regime: 50mila vaccinati… - MCapisani : RT @cerisano: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia in zona arancione. Le altre regioni in zona gialla ma solo da lunedì (q… - cerisano : Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia in zona arancione. Le altre regioni in zona gialla ma solo da… -

Ultime Notizie dalla rete : gennaio lunedì Calcio Estero DAZN, nel weekend Liga, FA Cup, Ligue 1 (8 - 11 Gennaio) Digital-Sat News