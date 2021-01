Zaccagni, una big di Serie A piazza il colpo: cambio di maglia a giugno (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mattia Zaccagni nel mirino delle big di Serie A. Il calciatore del Verona, tra i più positivi in questo avvio di stagione, sarebbe già stato prenotato per la prossima annata. La bomba di calciomercato arriva da Repubblica che scrive che il Napoli ha già piazzato il colpo per giugno.Secondo quanto si legge è imminente la chiusura dell'acquisto del gioiello dell'Hellas da parte del Napoli. Il 25enne verrà ceduto per circa 14 milioni di euro. A lungo corteggiato anche da Lazio, Roma e Milan, alla fine il giocatore diventerà del Napoli. L'affare si farà in stile Rrahmani, operazione già conclusa tra le due società in passato.caption id="attachment 1057819" align="alignnone" width="775" Zaccagni, getty images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mattianel mirino delle big diA. Il calciatore del Verona, tra i più positivi in questo avvio di stagione, sarebbe già stato prenotato per la prossima annata. La bomba di calciomercato arriva da Repubblica che scrive che il Napoli ha giàto ilper.Secondo quanto si legge è imminente la chiusura dell'acquisto del gioiello dell'Hellas da parte del Napoli. Il 25enne verrà ceduto per circa 14 milioni di euro. A lungo corteggiato anche da Lazio, Roma e Milan, alla fine il giocatore diventerà del Napoli. L'affare si farà in stile Rrahmani, operazione già conclusa tra le due società in passato.caption id="attachment 1057819" align="alignnone" width="775", getty images/caption ITA Sport Press.

