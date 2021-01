“Ultime ore per il Conte 2? Dipende da come vuole affrontare l’emergenza” ribatte la Bellanova (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Questa esperienza di governo è al capolinea, abbiamo fatto un Cdm dalle 21 all’1 di notte per decidere se aprire la scuola il 7 o l’11… lo capiscono anche i bambini che si è conclusa un’esperienza“. Bellanova, dileggiata dai cialtroni ‘eruditi’, è un esempio di coerenza politica Non ne può davvero più, a ragione, la ministra renziana, e capo delegazione di Italia Viva nel governo, Teresa Bellanova. Lei, indegnamente derisa da un’accolita di cialtroni ‘eruditi’, per aver soltanto la licenza di terza media, che piaccia o meno – al di la delle ideologie – a differenza dei parlamentari avversi (ed avulsi alla fame di potere), la poltrona di ministro delle Politiche agricole, se la è guadagnata ‘sui campi’, collezionando calli ed umiliazioni. Sa di cosa si parla. E proprio lei, tanto dileggiata, è invece la più onesta e coerente, dichiarandosi pronta a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Questa esperienza di governo è al capolinea, abbiamo fatto un Cdm dalle 21 all’1 di notte per decidere se aprire la scuola il 7 o l’11… lo capiscono anche i bambini che si è conclusa un’esperienza“., dileggiata dai cialtroni ‘eruditi’, è un esempio di coerenza politica Non ne può davvero più, a ragione, la ministra renziana, e capo delegazione di Italia Viva nel governo, Teresa. Lei, indegnamente derisa da un’accolita di cialtroni ‘eruditi’, per aver soltanto la licenza di terza media, che piaccia o meno – al di la delle ideologie – a differenza dei parlamentari avversi (ed avulsi alla fame di potere), la poltrona di ministro delle Politiche agricole, se la è guadagnata ‘sui campi’, collezionando calli ed umiliazioni. Sa di cosa si parla. E proprio lei, tanto dileggiata, è invece la più onesta e coerente, dichiarandosi pronta a ...

lorepregliasco : Un Trump quasi irriconoscibile legge un messaggio conciliante in cui per la prima volta ammette che è finita e che… - ilpost : Nominalmente Trump è ancora il comandante in capo del paese, ma nelle ultime ore sembra che sia stato di fatto aggi… - ItaliaViva : Abbiamo assistito a delle immagine drammatiche nelle ultime ore, vergognose. Non basta solo condannarle, bisogna co… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Coronavirus, stabili il n. di nuovi casi in #Italia +17.533 in ultime 24 ore (ieri 18.020). Le vittime 620 (ieri 414)… - candidmiIk : RT @flpsq: Sintetizzare l’emozioni delle ultime 24 ore con un video: -