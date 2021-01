Tour de Ski 2021, in Val di Fiemme vince Natalia Nepryaeva, 21ma Anna Comarella. Jessie Diggins sempre in vetta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto oggi disputarsi la sesta prova del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, in Italia, in Val di Fiemme: si è appena conclusa la 10 km mass start tc femminile. La vittoria va alla russa Natalia Nepryaeva, che precede la tedesca Katharina Hennig, seconda, e la svedese Ebba Andersson, terza. Tra le azzurre la migliore è Anna Comarella, 21ma, mentre restano fuori dalla zona punti tutte le altre italiane in gara: Lucia Scardoni è 36ma, Martina Di Centa è 37ma, Francesca Franchi è 38ma, ed infine Ilaria Debertolis chiude 43ma ed ultima tra le atlete al traguardo. La gara si accende ai 2.3 km, con l’intermedio che assegna punti bonus: 15 vanno alla slovena Anamarija Lampic, mentre 12 sono per la svedese Frida Karlsson e ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto oggi disputarsi la sesta prova delde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-, in Italia, in Val di: si è appena conclusa la 10 km mass start tc femminile. La vittoria va alla russa, che precede la tedesca Katharina Hennig, seconda, e la svedese Ebba Andersson, terza. Tra le azzurre la migliore è, mentre restano fuori dalla zona punti tutte le altre italiane in gara: Lucia Scardoni è 36ma, Martina Di Centa è 37ma, Francesca Franchi è 38ma, ed infine Ilaria Debertolis chiude 43ma ed ultima tra le atlete al traguardo. La gara si accende ai 2.3 km, con l’intermedio che assegna punti bonus: 15 vanno alla slovena Anamarija Lampic, mentre 12 sono per la svedese Frida Karlsson e ...

RaiSport : ? Tour de Ski: #DeFabiani secondo nella 15 km mass start in Val di Fiemme L'azzurro ha ceduto al russo #Bolshunov… - fiemmeworldcup : RT @Gazzetta_it: #Fondo, #TourdeSki, un #Fabiani ritrovato: secondo in Val di Fiemme nella 15 km tc - RTRSRG : Al sisavel di dal Tour de ski en Val di Fiemma n'hai betg tanschì per ils top 10 per ils Svizzers. Meglier svizzer… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Fondo, #TourdeSki, un #Fabiani ritrovato: secondo in Val di Fiemme nella 15 km tc - ustampavda : @franci_defa torna sul podio di @FISCrossCountry. L' #orgogliovaldostano è secondo nella 15 km mass start… -