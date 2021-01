Ricoverato per Covid l'alpino che suonò la fisarmonica per la moglie in ospedale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Aveva commosso un po' tutti l'anziano alpino che suonò la fisarmonica per la moglie ammalata. Adesso Stefano Bozzini, 81 anni, è Ricoverato e suona la sua fisarmonica ai compagni di corsia del centro ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 gennaio 2021) Aveva commosso un po' tutti l'anzianochelaper laammalata. Adesso Stefano Bozzini, 81 anni, èe suona la suaai compagni di corsia del centro ...

(ANSA) – VENEZIA, 08 GEN – Sono 3.379 i casi di positività registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 280.710. I deceduti sono 106, cifra che fa toccare il tetto dei 7.263 mo ...

Covid, Zaia: non penso che il Veneto finirà in zona rossa. Arancione o gialla, decidono gli scienziati

Il presidente: a chi ci dice che subiremo restrizioni perché facciamo troppi tamponi rispondo che quasi 3.500 veneti ricoverati non sono certo in ospedale per questo ma perché faticano a respirare.

