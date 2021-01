Quella volta che ho sognato di essere Hitler

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 gennaio 2021) So che potrebbe nonil momento migliore per sollevare l’argomento, dottor Seligman, ma mi è appena venuto in mente che unahodi. Mi vergogno molto a parlarne persino adesso, ma ero davvero lui, tenevo un discorso da un balcone, affacciata su una folla di fanatici seguaci. Indossavo l’uniforme con quei pantaloni buffi, a palloncino, riuscivo a percepire la presenza del baffetto sul labbro superiore e facevo volteggiare la mano destra nell’aria mentre ipnotizzavo tutti con la mia voce. Non ricordo di cosa stessi esattamente parlando, penso fosse qualcosa da fare con Mussolini o forse si trattava di qualche altro assurdo sogno di espansione, ma non importa. Cos’altro è il fascismo, in fin dei conti, se non un’ideologia fine a se stessa, non contiene alcun messaggio da ...