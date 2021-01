Quel poliziotto morto per difendere la democrazia Usa dall’assedio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il giorno dopo l’assalto al Campidoglio, il roteare dei lampeggianti della polizia squarcia di nuovo la sera di Washington: una colonna d’auto di pattuglia attraversa la capitale federale, fa il giro intorno alla collina del Congresso. Non è un’emergenza, non è la risposta a una nuova minaccia al tempio della democrazia degli Stati Uniti. È l’omaggio dei colleghi a uno di loro, Brian Sicknick, agente della polizia del Congresso, morto giovedì in conseguenza degli incidenti di mercoledì. L’azione dei facinorosi aizzati da Donald Trump ha provocato cinque morti. Sicknick, 40 anni, in servizio da 12, “era stato ferito mentre si opponeva fisicamente ai manifestanti – si legge in una nota -. Tornato in caserma è crollato. Portato in ospedale è morto”. Inchieste sono in corso sull’accaduto: s’indaga sulle circostanze delle morti di Sicknick ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il giorno dopo l’assalto al Campidoglio, il roteare dei lampeggianti della polizia squarcia di nuovo la sera di Washington: una colonna d’auto di pattuglia attraversa la capitale federale, fa il giro intorno alla collina del Congresso. Non è un’emergenza, non è la risposta a una nuova minaccia al tempio delladegli Stati Uniti. È l’omaggio dei colleghi a uno di loro, Brian Sicknick, agente della polizia del Congresso,giovedì in conseguenza degli incidenti di mercoledì. L’azione dei facinorosi aizzati da Donald Trump ha provocato cinque morti. Sicknick, 40 anni, in servizio da 12, “era stato ferito mentre si opponeva fisicamente ai manifestanti – si legge in una nota -. Tornato in caserma è crollato. Portato in ospedale è”. Inchieste sono in corso sull’accaduto: s’indaga sulle circostanze delle morti di Sicknick ...

