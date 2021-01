Psg, Pochettino col dubbio Neymar: «Non sappiamo quando torna» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mauricio Pochettino parla alla vigilia della gara contro il Brest tra le mura amiche: ecco le ultime sulle condizioni di Neymar Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Brest. IL MOMENTO – «Le circostanze sono quelle che sono. Ma sono sicuro che la squadra avrà un buon atteggiamento e lo trasferirà in campo. Dobbiamo migliorare a tutti i livelli, non solo fisicamente e recuperare tutti i giocatori che sono non sono disponibili a fare quello che vogliamo fare». Neymar – «Oggi lo valuteremo e vedremo come continuare la strategia di recupero per rientrare al più presto. Oggi pomeriggio avremo un’idea se potrà o meno allenarsi con il gruppo. Sarà supervisionato da noi e attendiamo quell’analisi per sapere quando tornerà». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mauricioparla alla vigilia della gara contro il Brest tra le mura amiche: ecco le ultime sulle condizioni diMauricioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Brest. IL MOMENTO – «Le circostanze sono quelle che sono. Ma sono sicuro che la squadra avrà un buon atteggiamento e lo trasferirà in campo. Dobbiamo migliorare a tutti i livelli, non solo fisicamente e recuperare tutti i giocatori che sono non sono disponibili a fare quello che vogliamo fare».– «Oggi lo valuteremo e vedremo come continuare la strategia di recupero per rientrare al più presto. Oggi pomeriggio avremo un’idea se potrà o meno allenarsi con il gruppo. Sarà supervisionato da noi e attendiamo quell’analisi per saperetornerà». Leggi su Calcionews24.com

Mauricio Pochettino parla alla vigilia della gara contro il Brest tra le mura amiche: ecco le ultime sulle condizioni di Neymar

Mauricio Pochettino parla alla vigilia della gara contro il Brest tra le mura amiche: ecco le ultime sulle condizioni di Neymar